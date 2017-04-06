Ostchem заявляет о готовности удовлетворить спрос аграриев на удобрения при возобновлении подачи газа

Химические предприятия подконтрольной Дмитрию Фирташу группы Ostchem, остановленные в начале марта из-за прекращения подачи газа, заявляют о готовности возобновить выпуск азотных удобрений сразу после подачи газа и способности полностью удовлетворить спрос аграриев в необходимые сроки.

"Как только нам дадут газ, мы сразу же готовы запустить предприятия и вывести их на проектные мощности", – говорится в ответе пресс-службы Ostchem на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании также указали, что черкасский "Азот", "Ривнеазот" и "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), смогут произвести необходимые объемы удобрений для завершения весенней посевной даже несмотря на задолженность по заработной плате.

Одновременно в Ostchem вновь подчеркнули, что проблемы в работе украинских химических предприятий, их вынужденные остановки вызваны нечестной конкуренцией со стороны российских производителей удобрений, которые поставляют свою продукцию по демпинговым ценам.

"Обязательным условием стабильной работы химических заводов - национальных производителей азотных удобрений является введение антидемпинговых пошлин на минеральные удобрения из других стран, которые поставляют продукцию по демпинговым ценам", – говорится в комментарии Ostchem.

Как сообщалось, 27 декабря 2016 года Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести с февраля 2017 года антидемпинговые пошлины в отношении российских минеральных удобрений, однако затем введение заградительных пошлин было перенесено на июль 2017 года.

Одновременно 7 марта 2017 года "Укртрансгаз" прекратил газоснабжение трех указанных выше украинских предприятий Ostchem, объясняя это решение задолженностью контрагентов и отсутствием подтвержденных объемов газа в ГТС. С того времени эти заводы простаивают.

В сложившейся ситуации в середине марта главы Совета предпринимателей при Кабмине, Федерации работодателей Украины (ФРУ), УСПП, "Украинской аграрной конфедерации", "Аграрного союза Украины", "Украинского клуба аграрного бизнеса" и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины обратились за помощью к премьеру для покрытия дефицита удобрений. По их мнению, этот дефицит уже не может быть ликвидирован за счет поставок из России. Авторы письма предложили, что чтобы госбанки выделили целевой возобновляемый кредит на закупку газа у НАК "Нафтогаз Украины" для запуска работы украинских азотных предприятий. Они аргументировали такой вариант долгом Ostchem перед аграриями по недовыполненным поставкам в размере 1,7 млрд грн и дефицитом оборотных средств у самих аграриев для закупки 300 тыс. тонн азотных удобрений на 2,7 млрд грн.

ФРУ и Союз химиков Украины в начале апреля оценили дефицит удобрений в Украине на текущую посевную в 278 тыс. тонн аммиачной селитры, 140 тыс. тонн КАС и 258 тыс. тонн карбамида.

По мнению логистической компании DSV, одной из крупнейших на рынке, на сбор такой партии удобрений для поставки их из России потребуется около 38-40 дней с учетом того, что вагонный парк крупнейших российских производителей минудобрений в среднем не превышает 5-7 тыс. вагонов. "Еще 37-39 дней необходимо для погрузки такого объема удобрений. Перевозка груза в среднем займет около 8 месяцев", – сообщила СМИ представитель компании Ирина Яковчук.

По ее оценкам, учитывая довольно сжатые сроки, в Украину возможно осуществить доставку порядка 30 тыс. тонн удобрений.

Опрошенные агентством крупные агрохолдинги страны сообщили, что на начало апреля они были обеспечены азотными удобрениями на период весенней посевной на уровне 70-100%. По их мнению, в сложной ситуации оказались компании, которые уже заплатили средства Ostchem, но не получили удобрений.