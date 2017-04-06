"Метинвест" в 2016г уплатил более 14 млрд грн налогов и сборов

Международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам работы в 2016 году перечислила около 14,1 млрд грн в бюджеты всех уровней, сохранив общую сумму налоговых отчислений на уровне 2015 года, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд грн в 2015 году до 9,36 млрд грн в 2016-м.

При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн грн до 721 млн грн) и налога на прибыль – на 52% (с 1,522 млрд грн до 2,323 млрд грн). В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд грн до 2,222 млрд грн) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что сохранение размера уплаченных налогов в 2016 году на уровне предыдущего года является свидетельством того, что, несмотря на все текущие трудности, группа продолжает оставаться ответственным налогоплательщиком, который является одним из лидеров среди представителей украинского бизнеса по сумме уплаченных налогов.

"Мы осознаем, что бюджет нашей страны остро нуждается в ресурсах для реализации программ социальной защиты населения и развития инфраструктуры. Благодаря процессу бюджетной децентрализации все большие суммы налогов остаются на местах. Жители Запорожья, Кривого Рога, Мариуполя и других населенных пунктов, где предприятия "Метинвеста" являются градообразующими, теперь в большей мере ощущают эффект от нашей работы. А руководители органов местного самоуправления этих городов имеют больше ресурсов, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной", - констатировал гендиректор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, за девять месяцев 2016 года Metinvest B.V. увеличила консолидированный показатель EBITDA на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до $989 млн. Ее выручка сократилась на 15% – до $4,568 млрд, а капитальные инвестиции увеличились на 4% – до $199 млн. При этом общий долг снизился на 1% – до $2,907 млрд, чистый долг – на 4%, до $2,668 млрд, свободные денежные средства возросли на треть – до $239 млн.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".