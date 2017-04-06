Банк Англии изучает возможности исламского банкинга

Банк Англии в четверг объявил о начале консультаций с представителями банковской отрасли и всеми заинтересованными лицами о возможностях создания депозитных программ для в соответствии с шариатом для исламских банков.

"Мы признаем, что в настоящее время исламские банки не могут использовать существующие программы, поскольку они сопряжены с процентами, что недопустимо согласно шариату", - говорится в пресс-релизе британского ЦБ.

Банк принимает предложения до 23 мая, после чего намеревается начать работу над их реализацией.

В ЦБ считают, что такие депозитные программы могут появиться не раньше весны 2018 года.