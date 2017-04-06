Драги не видит причин менять риторику ЕЦБ, евро перешел к снижению

Инфляция в еврозоне пока недостаточно закрепилась, чтобы менять прогнозы денежно-кредитной политики или формулировки в заявлениях Европейского центрального банка (ЕЦБ), считает глава ЕЦБ Марио Драги.

На фоне его выступления во Франкфурте в четверг евро перешел от роста к снижению в паре с долларом США и к 10:55 мск опустился на 0,2%, до $1,0643.

"Не вижу причины отклоняться от указаний, которые мы последовательно даем во вводной части наших пресс-конференций, - сказал М.Драги. - Ясно, что ключевое значение сохраняется за продолжением поддержки спроса".

Рост потребительских цен в последнее время усилился практически во всех странах еврозоны, сводный индекс в марте поднялся на 1,5% в годовом выражении после повышения на 2% в феврале.

Текущие прогнозные заявления ЕЦБ по ставке предполагают существенный перерыв между завершением покупок активов, запланированным на конец 2017 года, и переходом к повышению процентных ставок. Однако некоторые руководители ЦБ еврозоны допускают обратный порядок действий: сначала подъем ставок, потом - сворачивание количественных стимулов.

"Де-факто наши прогнозные заявления касаются всего пакета, а не какого-то отдельного компонента, - сказал в четверг М.Драги. - Они касаются не только условий, при которых мы будем прекращать стимулирование, причем в число таких условий входит устойчивая корректировка траектории инфляции, но и последовательности мер, которые мы будем для этого использовать".

Между тем главный экономист ЕЦБ Петер Прат в четверг говорил о том, что ожидания повышения процентных ставок в еврозоне могут снизить эффективность QE.

Банки Германии обратились к ЕЦБ с призывом начать сокращение QE уже в этом году.

"Мы надеемся увидеть ясное снижение покупок облигаций до конца года, сокращение объема", чтобы выйти из отрицательной зоны процентных ставок по депозитам в следующем году, заявил журналистам в Берлине председатель ассоциации германских банков Ханс-Вальтер Петерс.

В настоящее время ставка ЕЦБ по депозитам составляет минус 0,4%, базовая процентная ставка (рефинансирования) равна нулю. По словам Х.-В.Петерса, из-за отрицательной ставки ЕЦБ по депозитам банки еврозоны теряют 450 млн евро в месяц. "У нас, у европейских банков есть ситуация со слабостью прибыли. Нашим банкам нужны эти деньги, которые уходят ЕЦБ", - сказал он.