Гонтарева подтвердила намерение со временем оставить пост, но продолжает работать и не писала заявление об отставке

Национальный банк Украины в очередной раз опровергает сообщения в СМИ о якобы написанном главой НБУ Валерией Гонтаревой заявлении об отставке, однако подтверждает ее планы оставить этот пост со временем.

"Заявление не написано, глава НБУ В.Гонтарева работает и выполняет свои обязанности. В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила свое намерение со временем покинуть пост главы НБУ", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в четверг.

В НБУ указали, что решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

Ранее в этот день ряд лиц пытались заблокировать выезд В.Гонтаревой из дома на работу, а некоторые СМИ (в частности, подконтрольные экс-владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому) по итогам общения главы Нацбанка с протестующими сообщили об уходе ее в отставку.

Как сообщает канал "112 Украина", утром в четверг более десятка активистов провели акцию протеста под стенами дома В.Гонтаревой под Киевом, требуя прекращения закрытия российских банков в Украине и отставки главы НБУ. Протестующие нарисовали свинью-копилку и разрисовали надписями ограждение вокруг дома главы НБУ. Участники акции попытались заблокировать машину банкира, В.Гонтаревой пришлось выйти из машины, пройтись пешком и пересесть в другую машину. Она назвала действия протестующих, среди которых в основном были девушки, провокацией, при этом подтвердила, что намерена оставить пост главы НБУ.

Пресс-служба НБУ отметила, что эта очередная акция, участниками которой стали неизвестные молодые девушки и журналисты - в среднем до 20 человек, в том числе журналисты канала, связанного с экс-акционерами ПриватБанка, является очередной попыткой оказать давление на политику Национального банка и лично главу НБУ.

"Учитывая нарушения, готовится соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы. Мы также будем требовать принять меры в связи с беспрецедентным бездействием Национальной полиции Украины, которая проигнорировала вызов на место событий", – отмечается в сообщении пресс-службы.

В Нацбанке отметили, что всегда открыты к диалогу с общественностью и готовы предоставить разъяснения и информацию законным и конструктивным способом.

В конце февраля этого года, некоторые СМИ уже писали о принятом В.Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства "Интерфакс-Украина" на рынке отметили, что, в отличие от подобных сообщений в прошлые годы, в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.

Сама В.Гонтарева в начале марта сообщила, что меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ (был подписан во второй половине марта – ИФ) может быть последним, под которым будет стоять ее подпись. "Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику", – отметила глава НБУ.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.