Средства МВФ и ЕС поступили на счет НБУ, международные резервы Украины возросли до $16,7 млрд

Четвертый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в размере $1 млрд уже поступил на счет Национального банка Украины, сообщается на веб-сайте центробанка.

С учетом поступившего второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) объемом EUR600 млн, уровень международных резервов Украины возрос до $16,7 млрд.

Нацбанк уточняет, что средства МВФ поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн специальных прав заимствования (СПЗ), 200 млн фунтов стерлингов, EUR146 млн и $92 млн.

Текущий уровень резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Нацбанк рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ и получения до конца текущего года еще трех траншей финансирования на сумму около $4,5 млрд, что вместе с другим финансированием позволит нарастить резервы до $21 млрд к концу года.

В 2018 году НБУ ожидает получить от Фонда $3,9 млрд финансирования и нарастить резервы до $26 млрд.