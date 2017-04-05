Экономика

17:46 05.04.2017

НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.

"Вчера появилась информация, что наши бумаги (заявления на выдачу новых лицензий - ИФ) в НКРЭКУ "завернули" … Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги – растут, кого и зачем кормим – непонятно", - сказал он.

Согласно обнародованной на сайте НКРЭКУ информации, регулятор по итогам сегодняшнего заседания решил созвать совещание при участии ЛЭО, ООО "Луганскоблэнерго" и ГП "Энергорынок" по вопросу погашения задолженности ЛЭО перед "Энергорынком".

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы во временно неподконтрольной властям Украины части Луганской области. В то же время, по решению правительства, именно на ЛЭО возлагаются долги за переток электроэнергии на НКТ. Компания многократно предлагала правительству ограничить переток, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

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