Экономика

17:38 05.04.2017

Финансовые ресурсы ФГВФЛ в марте сократились на 25%

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в марте 2017 года сократились на 25,38% по сравнению с предыдущим месяцем и составили на 1 апреля 11,803 млрд грн, сообщается на сайте Фонда.

По его данным, за январь-март текущего года финансовые ресурсы ФГВФЛ уменьшились на 22,93% (с 15,316 млрд грн на 1 января 2017 года).

Фонд отмечает, что его участниками на начало апреля 2017 года являлись 93 банка (месяцем ранее – 95 банков), тогда как на 1 января – 99 банков.

Согласно информации ФГВФЛ, общая сумма выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков средств за февраль выросла на 0,32% или на 263,3 млн грн – до 82,216 млрд грн (на начало 2017 года – 80,866 млрд грн).

Как сообщалось, меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и ФГВФЛ. В то же время сумма, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ, не уточняется.

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