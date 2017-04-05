В вечерний максимум вторника Украина экспортировала электроэнергию в Молдову мощностью 516 МВт

В вечерний максимум 4 апреля Украина экспортировала электроэнергию в Молдову мощностью 516 МВт, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"На вечерний максимум экспорт с "Острова Бурштынской ТЭС" – 571 МВт, экспорт в Польшу по воздушной линии 220 кВ "Добротворская ТЭС – Замость" – 190 МВт, в Молдову – 516 МВт", - сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК с 1 апреля начал экспорт электроэнергии в Молдову.

"ДТЭК Трейдинг" (Украина) и Energocom (Молдова) подписали контракт на поставку украинской электроэнергии на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. По данным министерства экономики Молдовы, Energocom будет поставлять на внутренний рынок электроэнергию по $50,2 за 1 МВт-ч. Также участвовавшая в тендере расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской "Интер РАО" Молдавская ГРЭС первоначально предложила электроэнергию по $58,5 за 1 МВт-ч, позднее снизив цену до $54,4 за 1 МВт-ч.

Прогнозный баланс ОЭС Украины на апрель 2017 года предусматривает экспорт электроэнергии в Молдову 90 млн кВт-ч.

Украина в январе-феврале 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 37,2% (на 263,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 972,5 млн кВт-ч. В денежном эквиваленте экспорт за два месяца составил $48,765 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.