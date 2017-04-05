Япония может помочь госбанкам Украины с нерабочими кредитами

Министерство финансов Украины обратилось к правительству с просьбой одобрить заключение меморандума между Минфином, Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком, с одной стороны, и японскими экспертами - с другой для решения проблемы нерабочих кредитов указанных госбанков.

"Мы сейчас привлекаем японских советников, без использования бюджетных средств, чтобы они проанализировали портфели госбанков на предмет решения проблемы с нерабочими кредитами", – сказал министр Александр Данилюк на заседании правительства в Киеве в среду.

"Это большая проблема, и японское правительство помогает нам в этом", – отметил он.

Источник в Минфине уточнил, что в рамках такой консультативной поддержки рассматривается, в том числе идея создания в Украине банка "плохих активов" (bad bank), которому были бы переданы такие нерабочие кредиты для очистки балансов госбанков. По словам собеседника агентства, в Японии накоплен хороший опыт работы такого bad bank.

Как сообщалось, в сентябре-2011 правительство решило создать подобный санационный банк на базе национализированного ранее Родовид Банка, определив его задачами продолжение работы по возврату собственных активов; работу с проблемными активами госбанков и банков, капитализированных при участии государства. Однако впоследствии это решение не получило практического развития.