Кофейный гигант JAB покупает американскую сеть булочных Panera Bread за $7,5 млрд

Кофейная империя JAB Holding Co. договорилась о покупке американской сети булочных Panera Bread Co. за $7,5 млрд, говорится в совместном сообщении компаний.

По мнению аналитиков, JAB собирается напрямую конкурировать со Starbucks Corp., которая ранее также выражала интерес к покупке Panera, и Dunking Brands Group Inc.

Как отмечается в пресс-релизе, акционеры Panera получат $315 в денежной форме за каждую акцию, что на 20% больше цены на закрытие торгов 31 марта - до того, как на рынок просочились слухи о предстоящей сделке. Соглашение предусматривает передачу JAB долговых обязательств Panera на сумму около $340 млн.

JAB Holding Co. - группа компаний, акции которой не обращаются на биржах, за холдингом стоит семья австрийских миллиардеров Райман. JAB специализируется на долгосрочных инвестициях в премиальные бренды потребительских товаров, кофе, а также в медицинские услуги. В частности, ей принадлежит американский производитель кофе, чая, какао, кофемашин и комплектующих Keurig Green Mountain.

В США группа владеет сетью ресторанов Coffee & Bagels. Покупка Panera расширит возможности конгломерата в США и его аудиторию, отмечают эксперты.