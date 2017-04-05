"Укртрансгаз" уже переложил 40 км газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"

ПАО "Укртрансгаз" уже переложило 40 км участка магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (МГ "УПУ"), по которому газ транспортируется в Европу, сообщила пресс-служба компании.

Так, в настоящее время ведутся работы на участке между компрессорными станциями Ильинцы и Бар, где проложены первые 10,6 км трубопровода. В целом для этого участка на сегодня сварено 22,6 км трубы.

В пресс-службе отмечают, что особенностью реконструкции данного участка является сооружение перехода через р. Сом, для чего проводится углубление русла, строительство понтонов, а также сварка, монтаж и балластировка пригрузами трубопровода.

В июне начнутся пневматические испытания первого участка протяженностью 5 км. Сдача в эксплуатацию этого объекта запланирована до конца 2017 года.

По данным пресс-службы, на сегодня в реконструкции задействовано более 200 рабочих и 80 ед. техники филиала "Укргазпромбуд". Работы выполняются согласно утвержденного графика.

В 2018 году будет начата реконструкция следующих четырех участков за средства международных финансовых организаций (ЕБРР и ЕИБ).

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2015 году переложил 10 км участка МГ "УПУ", в 2016 году – еще 20 км.

Ранее распоряжениями Кабинета министров от 2013-2016 гг. утверждены проекты капремонта МГ "УПУ" на участках 3616,8-3626,62 км, 3729-3749,017 км, 3974,77-4008,45 км, 4101,3-4128,4 км, 3364,5-3391,2 км, 3488,36-3519,87 км.

Общая стоимость реконструкции первого участка была утверждена в размере 187,1 млн грн, второго – 477,4 млн грн, третьего – 995,2 млн грн, четвертого – 899,1 млн грн, пятого – 1 млрд 213,5 млн грн, шестого – 1 млрд 404 млн 725,694 тыс. грн.

ЕБРР и ЕИБ под реконструкцию украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" предоставят EUR300 млн (по EUR150 млн), еще EUR166 млн составят собственные средства ПАО "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Протяженность украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" составляет 1160 км, диаметр трубы – 1400 мм.

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