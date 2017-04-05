"Эко-Буд-Трейд" выиграл конкурс на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве

ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев) стало победителем прошедшего 31 марта открытого конкурса на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По словам директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константина Федотова, приведенным в сообщении, конкурс на сооружение моста проводился отдельно по двум его участкам: мостовому переходу через Днепр от ул. Межигорская до дамбы Русановских садов, и от дамбы до бул. Перова. В обоих случаях победителем стало ООО "Эко-Буд-Трейд".

Согласно сообщению, участок над Днепром компания предложила построить за 4,3 млрд грн, а работы на левом берегу обойдутся в 1,7 млрд грн. Ряд работ по строительству Подольско-Воскресенского моста компания должна завершить в 2017 году.

"Первоочередной задачей, поставленной в этом году перед победителем торгов, будет окончание работ по мосту через р.Днепр: завершение монтажа арки, строительство прогонных сооружений эстакады на Рыбальском полуострове и левоповоротном съезде, а также начало работ на левобережной части мостового перехода на территории Русановских садов", - отметил К.Федотов.

Как сообщалось, при участии мэра Киева Виталия Кличко город договорился с немецкими специалистами о проведении экспертизы Подольско-Воскресенского моста. Для этого немецкая сторона выделила EUR200 тыс.

По планам руководства города, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.

По мнению К.Федотова, введение в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста существенно улучшит транспортное сообщение Троещины и Воскресенки с правым берегом, а также уменьшит нагрузку на другие столичные мосты.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Эко-Буд-Трейд" зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

По состоянию на 5 апреля 2017 года единственным участником ООО и его конечным бенефициаром является Максим Половко.

Уставный капитал предприятия составляет 7 млн грн.