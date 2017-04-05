ФAO формирует в Украине реестр поставщиков сельхозтоваров и оборудования для участия в своих тендерах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) приняла решение обновить свой список потенциальных местных и региональных поставщиков сельскохозяйственных товаров и оборудования.

Согласно пресс-релизу ФАО, до 1 мая планируется создать реестр поставщиков сертифицированных семян сельхозкультур, включая картофель, другие овощи, чеснок, кормовые и пастбищные травы; материалов для садоводства и тепличного хозяйства, включая системы капельного орошения; поставщиков пчел и оборудования для пчеловодства; сельхозживотных и птицы, кормов, сельхозтехники и материалов.

"Формирование реестра - это не тендер. Отправка данных компаниями не означает участие в закупках со стороны ФАО. На основании полученной информации ФАО позже свяжется с поставщиками путем официального приглашения к участию в тендере", - говорится в пресс-релизе.

Поставщики до 1 мая должны предоставить следующую информацию: описание компании, ассоциации или учреждения; подтверждение соответствующего опыта поставок вышеуказанных товаров за последние три года; отзывы не менее трех клиентов на каждый тип поставок за последние три года (при их наличии); контактные данные лица, которому должны быть отправлены документы на участие в тендере; перечень видов товаров (оборудования), по которым компания сможет осуществить поставки ФАО.

Если украинская компания заинтересована в участии в тендерах ФАО, необходимо предоставить указанную информацию на электронный адрес: REU-Procurement@fao.org или на почтовый адрес ФАО в Украине.