Экономика

12:46 05.04.2017

РФ увеличит поставки нефти в Белоруссию с апреля только после получения долга за газ - Дворкович

Россия увеличит поставки нефти в Белоруссию с 13 апреля только после получения платежа за газ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Если мы получим платеж за газ за прошлый период, тогда да. Но только в этом случае", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник сообщил, что Россия и Белоруссия урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Как сообщал А.Дворкович, восстановление поставок нефти в Белоруссию может начаться уже в апреле. Российская сторона делает все возможное, чтобы организовать поставки нефти и Белоруссию из расчета 24 млн тонн в год, добавил он

Во вторник вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн т в год не позже 13 апреля. Такой объем российской нефти будет поставляться ежегодно до 2024 года включительно.

Конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В первом квартале 2017 года было прокачано 4 млн тонн.

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