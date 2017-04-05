Госслужащие в командировке смогут расходовать до 60 грн суточных, до 600 грн на жилье

Размер суточных для командированных госслужащих в Украине увеличится с 30 грн до 60 грн.

Соответствующее поправки в постановление №98 от 2 февраля 2011 года правительство внесло на заседании в среду.

Как уточнил министр финансов Александр Данилюк, одновременны расходы на наем жилья в Украине увеличены с 250 грн до 600 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что органы власти смогут увеличить командировочные для госслужащих только в пределах уже выделенных им назначений.