Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2017г в 2%

Всемирный банк сохранил умеренный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году в размере 2%, сообщила директор банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен на брифинге в Киеве во вторник.

"В случае ускорения реформ в следующие два года рост составит по 4%", – отметила она.

Нацбанк Украины прогнозировал рост экономики в текущем году на 2,8%, однако в связи с торговой блокадой ОРДЛО ухудшил свою оценку до 1,9%.

Правительство в госбюджет-2017 заложило прогноз роста ВВП на 3%, однако также пересмотрело его в сторону понижения в связи с блокадой ОРДЛО.

В минувшем году ВВП Украины увеличился на 2,3% после падения в 2015 году на 9,8% и в 2014 году – на 6,6%.