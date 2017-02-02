Экономика

09:55 02.02.2017

Кабмин применил рыночную провозную плату и вагонную составляющую к государственным полувагонам

Кабинет министров Украины с 1 февраля установил рыночные условия начисления провозной платы для государственных полувагонов и рыночную вагонную составляющую.

Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению правительства, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", в 2012 году распоряжением №209 в расчетах за перевозку грузов в полувагонах, переданных из инвентарного парка в другие госпредприятия ж/д транспорта, введено начисление платы за перевозку грузов в порядке, определенном для вагонов парка железных дорог.

Применение такого порядка определяет вагонную составляющую, которая регулируется государством и не дает возможности балансодержателю компенсировать затраты на ремонт, содержание вагонов и их обновление.

Целью распоряжения является применение для полувагонов госпредприятий ж/д транспорта правил эксплуатации и порядка определения провозной платы, установленных для собственных вагонов, как в пределах Украины, так и за ними, а также установление рыночной вагонной составляющей, что позволит балансодержателю компенсировать затраты на ремонт, содержание и обновление вагонов и обеспечит равные условия по отношению к другим владельцам подвижного состава.

"Принятие акта даст возможность применить к полувагонам, переданным государственным вагонным компаниям, правил эксплуатации и порядок определения провозной платы, установленной для собственных вагонов", - говорится в записке.

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