ФГВФЛ отвергает претензии кредиторов ПриватБанка, обязательства которых были капитализированы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отвергает какие-либо претензии кредиторов ПриватБанка, обязательства которых были обменены на акции дополнительной эмиссии банка во время национализации финучрежедения.

"В процессе национализации была осуществлена так называемая операция bail-in, когда определенный перечень обязательств был переведен в капитал. Но мы не принимали решение кого переводить, а кого нет. Мы действовали исключительно в рамках того списка, который был получен из Национального банка Украины (НБУ). Мы не отступали от него ни на йоту. В связи с этим комментировать, кто и почему попал в этот список, мы не можем", - сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

Фонд также не комментирует какие-либо решения банка после вывода из него временной администрации, как и то, что происходит с претензиями некоторых кредиторов ПриватБанка, которые в определенный момент стали его совладельцами.

"72 часа банк находился под нашим контролем, как это предусматривает законодательство. В течение этих 72 часов мы исполняли техническую работу, связанную с приемом банка, взятием его под контроль", - сказал А.Оленчик.

Замглавы ФГВФЛ также не располагает информацией относительно намерений держателей еврооблигаций ПриватБанка обратиться в суд, о каких-либо определенных действиях в этом направлении.

"Я знаю, что некоторые из них (держателей евробондов – ИФ) собирались подать в суд, но у меня нет информации, что определенные процессы уже идут", - сказал он.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем ФГВФЛ, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечается, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

В свою очередь ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

Помимо еврооблигаций, в капитал ПриватБанка были переведены (фактически обнулены) и другие его обязательства, в том числе перед Cargill. Всего сумма капитализированных обязательств составила около 29,4 млрд грн.

13 января 2017 года Cargill обратилась к главе правления ПриватБанка Александру Шлапаку, НБУ Валерии Гонтаревой и ФГВФЛ Константину Ворушилину с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал.

Компания в обращении отметила, что обязательства по выданным ПриватБанком аккредитивам, являются подлежащими к обязательной выплате, поскольку аккредитивы являются отдельными, безотзывными и безоговорочными платежами.

26 января 2017 года ПриватБанк сообщил о полном восстановлении счетов американской корпорации Cargill.

Следуя примеру Cargill, держатели еврооблигаций также обратились указанным лицам с требованием возместить им инвестиции в ценные бумаги банка.

Кредиторы обратили внимание на неравноправное отношение банка к обязательствам перед держателями евробондов и обязательствам перед Cargill. Соответственно, они утверждают, что банк и власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями евробондов в соответствии с условиями обращения ценных бумаг.