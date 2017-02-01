Госбюджет-2017 в январе в отсутствие возмещения НДС был перевыполнен на 38,7%

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7% или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана, говорится в сообщении Государственной казначейской службы в среду.

Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы выросли на 29,81 млрд грн, или более чем вдвое.

Одной из основных причин таких показателей является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года: согласно данным Госказначейства, при поступлениях НДС в 33,6 млрд грн его возмещение составило 0,03 млрд грн, тогда как в январе прошлого года – 7,89 млрд грн.