Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,97 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,97 грн/$1 с 27,07 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,95-26,99 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9986 грн/$1 с 27,0795 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $174,80 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $212,84 млн.