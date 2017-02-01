WOG поставит "Укрзализныци" на 10% меньше ДТ без изменения общей стоимости контрактов

ПАО "Укрзализныця" и ООО "Вог Аэро Джет" в рамках дополнительных соглашений от 25 января сократили объем поставляемых партий дизельного топлива (ДТ) с 65 тыс. тонн до 59 тыс. тонн, сохранив общую стоимость контрактов практически без изменений.

Так, по данным, обнародованным на веб-портале ProZorro, объем поставки по одному из контрактов уменьшен с 25 тыс. тонн до 22 тыс. 731,448 тонн, а общая стоимость партии сокращена незначительно – с 515 млн 166 тыс. грн до 515 млн 165,988 тыс. грн

Таким образом, в рамках этого контракта, цена одной тонны топлива выросла на 10,3% (на 2 тыс. 124,81 грн/ тонна) – до 22 тыс. 731,448 грн/ тонна (с НДС).

В рамках еще одного контракта объем поставки сокращен с 10 тыс. тонн до 9 тыс. 92,558 тонн, а общая стоимость партии уменьшилась мало ощутимо - с 206 млн 866,8 тыс. грн до 206 млн 866,787 тыс. грн.

Таким образом, в рамках этого контракта, цена одной тонны топлива выросла на 10% (на 2 тыс. 64,54 грн/ тонна) – до 22 тыс. 751,22 грн/ тонна (с НДС).

По мнению отраслевых экспертов из консалтинговой группы "А-95" (Киев), такое повышение стоимости является безосновательным.

"Для пересмотра цен на дизтопливо у перевозчика не было никаких предпосылок, так как без учета повышения ставки акциза, которая была проиндексирована "Укрзализныцей" 16 января, внутренний и внешний рынок были стабильны с момента проведения тендера. На сегодня новые закупочные цены становятся все более выше рыночных, так как цена на оптовом рынке снижается из-за переизбытка предложения", - прокомментировал этот вопрос агентству "Интерфакс-Украина" директор "А-95" Сергей Куюн.

Как сообщалось, в предыдущий раз, 16 января, "Вог Аэро Джет" и "Укрзализныця" подписали допсоглашения о поднятии стоимости на 10% в рамках контрактов на поставку 65 тыс. тонн дизтоплива (без корректировки их объемов). При этом повышении цены обосновывалось ростом ставки акциза.