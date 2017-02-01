Кабмин увеличил до 70% предоплату при бюджетных закупках транспортных средств и сроки ее погашения

Кабинет министров Украины разрешил при закупке автобусов, троллейбусов и электробусов за бюджетные средства увеличить размер предоплаты не более чем до 70% их стоимости, при этом срок ее погашения установлен до восьми месяцев для автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств, для трамваев – до одного года.

Соответствующие изменения в постановление правительства №117 от 23 апреля 2014 года утверждены на заседании Кабинета министров в среду.

"Документ разработан с целью загрузки мощностей отечественных производителей современной транспортной техники. Это позволит: первое - увеличить размер предоплаты, что не превышает 70% стоимости, второе – увеличит сроки их погашения…Его принятие позволит наладить производство современных ТС, применение инновационного пути развития", - отметил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался рабочей группой более трех месяцев и одобрен правительственным комитетом 24 января.

Постановление №117 устанавливает сроки предоставления предоплаты при условии закупки определенных товаров, работ и услуг за бюджетные средства.

В настоящее время размер предоплаты за транспортные средства осуществляется в размере 30% с требованием к производителю погасить его в течение 90 дней или поставить товар на эту сумму.

Между тем, согласно экспертной оценке проблемы, это условие нивелирует положительный эффект от получения аванса, поскольку сроки поставки импортных комплектующих значительно превышают 90 дней, при этом их поставщики требуют 100%-ной предоплаты, а отечественные поставщики – 50-70%.

Согласно экспертному выводу МЭРТ, с учетом того, что цикл производства автобусов и троллейбусов (с учетом сроков поставок комплектующих) превышает 90 дней, трамваев – восемь-девять месяцев, их производители для выполнения условий контракта вынуждены привлекать кредитные средства, что увеличивает себестоимость продукции, снижает конкурентоспособность.