Экономика

14:10 01.02.2017

Рева заявляет о росте отчислений в Пенсионный фонд

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что отчисления в Пенсионный фонд в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросли на 1,2 млрд грн.

"С января мы подняли минимальную зарплату и общее повышение в бюджетной сфере зарплаты. По январю у нас по сравнению с январем 2016 года, Минфин прогнозировал, что будет дополнительно 1 млрд грн в Пенсионный фонд, то есть было 8, они прогнозировали - 9, получили мы на эту минуту 9,2 млрд грн", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что данный рост произошел без учета повышения зарплат бюджетникам и повышения минимальной зарплаты.

"После завершения первого квартала мы увидим тенденцию. По тому как сейчас...мы видим позитив, но мы молчим, не бьем фанфары и говорим: "Давайте посмотрим, подождем", - сказал А.Рева.

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