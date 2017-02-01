Международный валютный фонд (МВФ) требует повышения до 25 лет минимального страхового стажа для получения пенсии, но это противоречит международным обязательствам Украины, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"С 2011 года минимальный стаж поставили 15 лет, МВФ сейчас требует сделать 25 лет. Мы говорим, что нет, потому что у нас есть ратифицированная международная Конвенция Международной организации труда, там написано, что ратифицировавшие ее страны гарантируют, что лица, которые не менее 15 лет принимали участие в пенсионной системе, должны иметь право на пенсию", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что принимая условия МВФ, правительство нарушит свои международные обязательства.