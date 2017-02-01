Кабмин в конце 2016 г. предоставил 11 предприятиям ВПК госгарантии по кредитам на 2,928 млрд грн

Кабинет министров Украины в последних числах декабря 2016 года предоставил 11 предприятиям военно-промышленного комплекса госгарантии по внутренним кредитам на 2,928 млрд грн, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, заемщиками выступили ГП "Житомирский бронетанковый завод", привлекшее кредит на 611,2 млн грн, ГП "Харьковский завод специальных машин", привлекшее кредит на 35,848 млн грн, ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова", привлекшее кредит на 943,916 млн грн, ГП "Шепетовский ремонтный завод", привлекшее кредит на 193,39 млн грн, ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР", привлекшее кредит на 7,04 млн грн, ГП "Одесский авиационный завод", привлекшее кредит на 24,044 млн грн, ГП "Харьковский бронетанковый завод", привлекшее кредит на 289,4 млн грн, ГП "Николаевский бронетанковый завод", привлекшее кредит на 77,169 млн грн, ГП "Харьковский автомобильный завод", привлекшее кредит на 12,166 млн грн, ООО "Украинская бронетехника", привлекшее кредит на 272,94 млн грн и ГП "Львовский бронетанковый завод", привлекшее кредит на 460,589 млн грн.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины на 2017 год допускает увеличение госгарантий в текущем году до 31,68 млрд грн с 28,2 млрд грн в бюджете 2016 года. Привлекаемые за счет них кредиты можно использовать на повышение обороноспособности страны (до 7 млрд грн с 6 млрд грн в этом году), финансирование инвестпроектов, Государственное ипотечное учреждение.