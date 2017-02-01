Укргазбанк технически готов для входа частных инвесторов

Находящийся под контролем государства Укргазбанк (Киев) технически готов для входа в его капитал частных инвесторов, однако ситуация на рынке пока не позволяет найти покупателя, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"Укргазбанк – это наиболее готовый банк для входа частных инвесторов. Единственный вопрос в том, что на каждый товар должен быть покупатель…Технически мы готовы, но вопрос наличия рынка для такой продажи", - сказал Ю.Буца журналистам в среду.

Кроме того, при этом он не стал раскрывать информацию о том, проводят ли международные финансовые организации предварительную предпродажную оценку государственных банков.

Ю.Буца также сообщил, что в среднесрочной перспективе возможна как полная, так и частичная приватизация государственных банков.

"Любой вход качественного иностранного инвестора всегда добавляет стоимости активу даже при наличии доли государства", - сказал замминистра финансов.