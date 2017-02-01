Экономика

13:15 01.02.2017

Добыча нефти в Мексиканском заливе близка к рекорду

Добыча нефти в принадлежащей США части Мексиканского залива вскоре достигнет рекорда: в ноябре она составляла 1,68 млн баррелей в сутки (б/с) и была максимальной с февраля 2010 года, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

Таким образом, производство нефти в Мексиканском заливе вышло на уровне, наблюдавшийся до аварии на платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года, которая привела к гибели 11 человек и беспрецедентному разливу нефти.

Из-за катастрофы и ее последствий многие производители свернули бурение, и через 17 месяцев спустя добыча нефти сократилась на 26%, однако затем началось постепенное восстановление. По оценкам аналитиков, стабилизация нефтяного рынка ускорит рост добычи в этом регионе и позволит обновить исторический максимум, который был зафиксирован в сентябре 2009 года.

"С учетом задержки в публикации данных мы можем увидеть существенный скачок уже в декабрьских показателях", - заявил агентству Bloomberg директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA в Нью-Йорке Боб Йогер.

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