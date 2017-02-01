Экономика

12:50 01.02.2017

Кабмин одобрил докапитализацию Ощадбанка на 3,5 млрд грн, Укрэксимбанка - на 3 млрд грн

Правительство Украины на заседании в среду решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба – Киев) соответственно на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Такие предложения мы получили от Национального банка. Вчера было проведено заседание Экспертно-аналитическим совета (по вопросам участия государства в уставном капитале банков – ИФ), который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации", – представил этот вопрос министр финансов Александр Данилюк.

Он уточнил, что необходимость докапитализации базируется на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, проведенного Нацбанком.

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