Экономика

12:38 01.02.2017

Гройсман поручил обеспечить присутствие на заседаниях Кабмина главы или замглавы НБУ

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил государственному секретарю Кабинета министров Украины Владимиру Бондаренко обеспечить присутствие на заседаниях правительства представителей Национального банка Украины (НБУ) на уровне главы или заместителя главы.

"Я просил бы госсекретаря связаться с Национальным банком - обеспечить присутствие на уровне главы или заместителя руководителя Национального банка", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров в среду в Киеве.

В.Гройсман отметил, что представители НБУ практически никогда не присутствуют на заседаниях правительства.

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