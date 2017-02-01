Экономика

12:27 01.02.2017

АМКУ начинает исследование региональных рынков МАФов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начинает исследование региональных рынков реализации товаров, предоставления услуг и выполнения работ во временных сооружениях (МАФ), сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загебельская на своей странице в социальной сети Facebook в среду.

По ее словам, целью исследования является обеспечение контроля над соблюдением органами местного самоуправления законодательства о защите экономической конкуренции при оформлении паспортов привязки временных сооружений, а также при влиянии таких органов на осуществление предпринимательской деятельности в МАФ.

Так, АМКУ намерен выявлять нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, причины, способствующие совершению таких нарушений, применять к нарушителям предусмотренные законодательством меры, подготавливать предложения по изменению нормативно-правовых актов для недопущения нарушений.

"В ближайшее время территориальные отделения АМКУ разместят на своих сайтах сообщения о начале исследования, а также адреса, на которые можно будет отправлять информацию для использования во время его проведения", – отмечает А.Загребельская.

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