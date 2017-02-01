Средняя цена нефти Urals в январе выросла в 1,8 раза

Средняя цена российской нефти марки Urals в январе текущего года сложилась в размере $53,16 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

В январе 2016 года она была на уровне $28,75 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на $24,41, или в 1,8 раза.

В прошлом году средняя цена нефти марки Urals снизилась на 18,2% - до $41,9 за баррель. В декабре цена была на уровне $52,08 за баррель, в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 года ($36,42 за баррель).