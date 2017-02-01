Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в январе выросли почти в 2,5 раза

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) после снижения в 1,9 раза в декабре 2016 года в первый месяц 2017 года выросли почти в 2,5 раза – на 144,6%, или на 20,61 млрд грн, и к началу февраля составили 34,87 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в среду.

Согласно ее данным, достигнутый уровень на 108,6% выше показателя годичной давности и является рекордно высоким для этого времени года – за всю историю отчетности больше остатки были лишь в сентябре-декабре 2015 года.

Данные Нацбанка об остатках средств на корреспондентских и транзитных счетах банков на начало февраля пока отсутствуют. По состоянию на утро 31 января они составляли 45,57 млрд грн, что на 4,16 млрд грн, или 8,4%, ниже уровня месячной давности.

Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. В частности, 29 сентября 2016 года Минфин сообщил о получении $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США.

Согласно данным Госказначейства, всего на его счетах в НБУ на 1 июля 2016 года было 40,25 млрд грн, том числе на ЕКС – 18 млрд грн, тогда как на начало 2016 года – соответственно 33,4 млрд грн и 9,02 млрд грн.