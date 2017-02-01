Выручка Apple в IV квартале выросла после трех кварталов падения, продажи iPhone достигли рекорда

Apple Inc. увеличила выручку впервые за четыре квартала, в частности, благодаря высокому спросу на новые модели iPhone, представленные компанией в сентябре прошлого года.

Выручка Apple в четвертом квартале 2016 года подскочила на 3% - до рекордных $78,4 млрд.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,3 млрд.

В минувшем квартале Apple продала 78,3 млн iPhone, что является рекордным показателем и на 5% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что продажи этих устройств составят 77 млн. На долю iPhone приходится порядка двух третей выручки Apple.

Средняя цена продажи iPhone в октябре-декабре составила $695 против $691 годом ранее.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающееся увеличение продаж iPhone, темпы роста уже не столь значительные, как в предыдущие годы. Для сравнения: в четвертом квартале 2014 года продажи iPhone взлетели на 46%.

Слабым местом Apple является китайский рынок, где компания сталкивается с высокой конкуренцией со стороны местных производителей. Продажи Apple в Китае в минувшем квартале упали на 12% - до $16,2 млрд.

Сервисная выручка компании, включая доходы App Store, а также музыкального и платежного сервиса Apple, выросла в октябре-декабре на 18% - до $7,2 млрд.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью WSJ заявил, что, по его оценкам, сервисная выручка компании удвоится в течение следующих четырех лет.

Выручка Apple от продажи планшетов iPad в прошедшем квартале упала на 22%, до $5,5 млрд, выручка от продажи компьютеров Mac повысилась на 7%, до $7,2 млрд.

Чистая прибыль Apple в октябре-декабре составила $17,9 млрд, или $3,38 в расчете на акцию, по сравнению с $18,4 млрд, или $3,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,22 на акцию.

Акции Apple на дополнительных торгах во вторник подорожали более чем на 3%. Их стоимость выросла на 7% за последние три месяца и на 25% за последний год.