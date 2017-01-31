Омелян прогнозирует итогом своего конфликта с главой "Укрзализныци" отставку одного их них

Конфликт между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном завершится приходом или нового министра, или нового главы "Укрзализныци", считает В.Омелян.

"Кто-то будет новый – или министр, или глава "Укрзализныци", – сказал министр на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

По мнению В.Омеляна, нынешняя работа В.Балчуна на посту главы правления "Укрзализныци" дискредитирует идею конкурсов и назначения высоких зарплат управляющим госкомпаниями.

Министр сообщил, что в дискуссии о лишении Мининфраструктуры полномочий по управлению "Укрзализныцей" точка еще не поставлена, и "постановление (Кабинета министров – ИФ) не реализовано".

Глава Мининфраструктуры приветствовал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о необходимости независимого аудита "Укрзализныци" и выразил надежду, что этот аудит не приведет к затягиванию решения проблемы.

В.Омелян также подтвердил факт подачи им представления на увольнение своего первого заместителя Евгения Кравцова и посоветовал членам ЕБА в настоящий время общаться с Е.Кравцовым уже как с неофициальным лицом.

"Больше в команде я его не вижу", – заявил министр, уточнив, что последней каплей стало представление Е.Кравцовым как главой набсовета "Укрзализныци" позитивного отчета о деятельности компании на заседании Кабмина 25 января, о котором В.Омелян не был уведомлен.

Как сообщалось, в публичном конфликте между В.Омеляном и В.Балчуном на этом заседании правительства премьер В.Гройсман поддержал главу "Укрзализныци".

"Я хочу подчеркнуть, что министр – это важная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений к подчиненным. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Как премьер-министр я сделаю все для того, чтобы она была успешной. Можете записать это и отслеживать, и это должно нас объединять... Распри не наш стиль", - заявил В.Гройсман.