Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в декабре-2016 увеличилась на 26%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2016 года увеличилась на 26% к уровню ноября и составила 20,175 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в декабре 2016 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,942 млрд грн, что составило 63,8% начисленной за этот месяц суммы.

В целом за 2016 год жители Украины уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд грн (82,8% начисленных за этот период сумм), что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре-2016 зафиксирован в Ривненской (105,4% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (97,0%) и Винницкой (94,4%) областях, самый низкий – в Закарпатской (42,2%), Луганской (46,5%) и Днепропетровской (53,4%) областях. В то же время в Киеве уровень оплаты составил 58,5%.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2016 увеличились на 400,4 грн (или на 34,6%) по сравнению с ноябрем – до 1,557 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-декабре 2016 года с населением заключено 36,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 165 млн грн.