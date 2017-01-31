Запас дизтоплива для железных дорог увеличен до 11 суток

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" обеспечил запас топлива на 11 суток для стабильных перевозок пассажиров и грузов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, кроме этого, по словам начальника филиала Виталия Цвигуна, уже в ближайшее время запасы дизтоплива будут увеличены.

"Сейчас есть четыре заключенных договора с нефтетрейдером, указанного в них объема поставки хватит почти на два месяца работы. Также 6 февраля на ProZorro состоятся три аукциона по закупке дизтоплива общим объемом 125 тыс. тонн", – отметил он.

Отмечается также, что ПАО получит от поставщика дизтопливо по стоимости, ниже, чем расчетный уровень оптовых цен ГП "Госвнешинформ".

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