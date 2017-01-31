Экономика

16:49 31.01.2017

"Дочка" израильской авиакомпании El Al запустит прямой рейс Одесса – Тель-Авив

Авиакомпания Sund’Or, дочерняя компания авиакомпании El Al (Израиль), с 26 июня 2017 года открывает прямые рейсы по направлению Одесса – Тель-Авив.

Как сообщила пресс-служба компании, авиаперелеты в обе стороны будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737-800.

Вылет из Одессы в 9:45, прилет в Тель-Авив в 12:30; вылет из Тель-Авива в 05:55, прилет в Одессу в 08:40.

Программа лояльности El Al также распространяется на эти рейсы. Членам клуба постоянных пассажиров (El Al's Matmid Club) будут зачисляться бонусы за перелет.

Международный аэропорт Одесса – входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого полугодия 2016 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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