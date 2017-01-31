АМКУ обязал "Селидовуголь" изменить требования в рамках тенедера по обогащению угля

Антимонопольный комитет Украины обязал госпредприятие "Селидовуголь" изменить требования в рамках тендера по обогащению угля, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"И снова о дискриминационных требованиях. И снова об угле. Требование тендерной документации, установленное "Селидовуглем" по закупке услуги обогащения: наличие вагоноопрокидывателя … Заказчик не смог доказать, что без вагоноопрокидывателя услуги обогащения предоставить не возможно, или сложно, или в чем необходимость этого требования, которое ограничивает круг участников. Результат – обязали внести изменения", - написала она на своей Facebook-странице.

По словам А.Загребельской, вагоноопрокидыватели есть только у ЦОФ "Добропольская" и "Комсомольская", другие фабрики работают без них.

Жалобщиком по делу выступило ООО "Обогатитель".