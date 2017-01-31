Экономика

16:32 31.01.2017

АМКУ обязал "Селидовуголь" изменить требования в рамках тенедера по обогащению угля

Антимонопольный комитет Украины обязал госпредприятие "Селидовуголь" изменить требования в рамках тендера по обогащению угля, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"И снова о дискриминационных требованиях. И снова об угле. Требование тендерной документации, установленное "Селидовуглем" по закупке услуги обогащения: наличие вагоноопрокидывателя … Заказчик не смог доказать, что без вагоноопрокидывателя услуги обогащения предоставить не возможно, или сложно, или в чем необходимость этого требования, которое ограничивает круг участников. Результат – обязали внести изменения", - написала она на своей Facebook-странице.

По словам А.Загребельской, вагоноопрокидыватели есть только у ЦОФ "Добропольская" и "Комсомольская", другие фабрики работают без них.

Жалобщиком по делу выступило ООО "Обогатитель".

ВАЖНОЕ

МАУ и "Укрпочта" подписали меморандум о развитии транзита почтовых отправлений

Киевский метрополитен в 2016 г. впервые за 15 лет получил прибыль

Директор НАБУ обещает вскоре рассказать о подозреваемых в коррупции по проекту "Стена"

Регистрация на ВНО начнется 6 февраля

Freedom House оценила Украину как частично свободную страну в своем ежегодном рейтинге

ПОСЛЕДНЕЕ

"Дочка" израильской авиакомпании El Al запустит прямой рейс Одесса – Тель-Авив

Фондовые индексы США снижаются во вторник на корпоративной отчетности

МАУ рассчитывает на рост пассажироперевозок в 2017г в диапазоне 20-25%

UniCredit ожидает убытка в 11,8 млрд евро по итогам 2016г

Убытки от блокирования ж/д перевозок на перегоне Шипилово – Свитланово уже превысили 2 млн грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда квартир в Кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА