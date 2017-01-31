Госпогранслужба создает новую интеллектуальную модель защиты границы, на 2017 год предусмотрено 200 млн грн

Государственная пограничная служба Украины разрабатывает новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны украинско-российской госграницы, на обустройство границы в 2017 году запланировано 200 млн грн.

"Сейчас пограничное ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы, где различные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Также данная модель включает и элементы обороны. Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы во вторник.

Согласно задачам на 2017 год, запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжение работы в Луганской области. Кроме того, запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкция, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию три объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

По данным погранведомства, уже обустроены 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог, приобретены 4 боевых подвижных модуля. Кроме восточного, значительный объем работ по наращиванию инженерной инфраструктуры выполнен и на других участках госграницы.

Как сообщалось, во вторник на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник указал, что в рамках расследования коррупционной составляющий в ходе реализации проекта "Стена" вскоре появятся подозреваемые: "Есть наработки. Проведено много работы. Двигаемся к первым подозреваемым".

В сентябре 2014 года бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена".

По информации Государственной пограничной службы Украины, на обустройство госграницы Украины с РФ в 2016 году потрачено 120 млн грн из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом.

Директор НАБУ в октябре 2016 года заявлял, что в рамках расследования возможной коррупционной составляющей при реализации проекта "Стена" необходимо отработать значительный круг лиц, провести экспертизы и установить наличие нецелевой растраты средств. Он также пообещал в феврале 2017 года представить первые итоги этого расследования.