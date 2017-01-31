МЭРТ предлагает отменить экспертную оценку при продаже земучастков

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает отменить проведение экспертной денежной оценки земельного участка при нотариальном удостоверении договоров купли-продажи или залога, заключаемых между юридическими лицами.

Соответствующие изменения закреплены законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", обнародованном на веб-сайте министерства.

"Истребование заключения об указанной оценке необоснованно, поскольку в Украине действует свободное ценообразование, а договорная стоимость земельного участка не влияет на налоги, уплата которых контролируется нотариусами (в отличие от сделок с участием физлица)… Согласно исследованиям Всемирного банка для рейтинга Doing Business, расходы заказчика на проведение экспертной оценки стоимости земельного участка, составляют 1 тыс. грн, а время на ее проведение – 10 календарных дней", - поясняется в анализе регуляторного влияния документа.

Согласно ему, в 2015 году в Госреестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано 126,4 тыс. прав собственности на земучасток и 11,5 тыс. вещных прав ипотеки.

"Учитывая, что проведение экспертной денежной оценки земельного участка является не обязательным условием для заключения сделок, можно предположить, что такая оценка не проводилась для 10% сделок. Таким образом, общие расходы заказчиков на проведение экспертной денежной оценки в 2015 году для всех сделок составили 124,026 млн грн", - констатируется в документе.

В нем также отмечается, что при отмене денежной оценки экономия для сторон сделки по залогу земельного участка составит около 11,5 млн грн, а при заключением договоров купли-продажи земучастка – 25,27 млн грн.