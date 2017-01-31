ММК им. Ильича в 2016г направил на техперевооружение и поддержание производства 1,6 млрд грн, в 2017г инвестирует не меньше

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в 2016 году направил на техническую модернизацию и поддержание производства 1,647 млрд грн, в том числе на реализацию инвестиционных проектов - 1,1 млрд грн, на капитальный ремонт - 556 млн грн.

Как сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook, "планы на этот год – не менее масштабны".

По его словам, на реализацию стратегических инвестпроектов в 2016 году было направлено 894 млн грн.

"Я говорю об озвученных неоднократно проектах по реконструкции газоочистного оборудования аглофабрики (259 млн грн) и второго конвертера (136 млн грн), капремонте доменной печи №4 (334 млн грн), строительстве станции по отгрузке ПУТ для "Азовстали" (более 40 млн грн) и двухручьевой МНЛЗ-4 (около 125 млн грн)", - констатировал гендиректор.

При этом он отметил, что значительная работа проведена и по выполнению программы капремонтов. Среди крупных проектов - обновление агломашин № № 4 и 5 (инвестировано более 72 млн грн), капремонт ДП-5 (более 20 млн грн). На капремонт конвертера №2 было направлено около 60 млн грн.

"Также мы провели масштабные ремонтные работы комплексов оборудования станов "3000" и "1700" - это еще по 25 млн грн каждый. Порядка 30 млн грн инвестировали в ремонты нашего железнодорожного подвижного состава: так, в ушедшем году на линии комбината вышли четыре полностью обновленных тепловоза. И это лишь часть того, что было сделано в 2016-м", - добавил Ю.Зинченко.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".