АМПУ хочет интегрировать Одесский морвокзал в городскую среду и индустрию развлечений

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует развивать пассажирский комплекс Одесского морского торгового порта в направлении создания пространства для горожан и гостей города с искусственными теневыми зонами, смотровыми площадками и зонами отдыха, а также места для событийного и делового туризма, проведения выставок, конференций, гастрономических фестивалей, концертов, ярмарок и т. д.

Соответствующую концепцию АМПУ представила в ходе совещания с участием руководителя ГП "АМПУ" Райвиса Вецкаганса и мэра Одессы Геннадия Труханова.

При этом, согласно концепции, модернизация морвокзала не коснется его традиционных задач по приему иностранных туристов, размещению паспортного отдела, службы капитана порта и офисов администрации порта.

Со стороны города АМПУ ожидает помощи в привлечении инвесторов для реализации отдельных участков проекта.

В ходе совещания администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса.

Кроме того, Г.Труханов и Р.Вецкаганс обсудили вопрос разгрузки городских улиц от большегрузного транспорта, который выходит из порта и следует через жилую часть города.

"Моя позиция заключается в том, что, безусловно, нам нужно разгрузить городские улицы от большегрузного транспорта, а основным направлением доставки грузов в порт должна быть транспортная эстакада… Мы будем искать варианты решения этого вопроса в тесном контакте с городскими властями, стивидорным бизнесом и экспедиторскими компаниями. В итоге наработанное компромиссное решение будет вынесено на заседание совета порта, там будет поставлена окончательная точка в этом вопросе", - отметил глава АМПУ.