Экономика

10:41 31.01.2017

Гройсман заявляет о безальтернативности получения угля с неподконтрольных территорий Донбасса

Получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе в настоящее время альтернативы нет, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное - это необходимость осуществлять модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей. Но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, подогреть еду, пользоваться бытовой техникой", - сказал премьер в эфире ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.

По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы "А", который используется на ТЭС и добывается на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто. И если кого-то тешит, что он перекрыл украинцам электроэнергию - я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть: мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", - сказал В.Гройсман.

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