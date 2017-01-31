"Евраз" назначил гендиректором "Южкокса" менеджера Нижнетагильского меткомбината

Наблюдательный совет ЧАО "Евраз Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.) уволил с должности генерального директора предприятия Сергея Бурылина по согласию сторон, назначив на эту должность начальника центральной лаборатории коксохимического производства ОАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (РФ) Дениса Кошкарова.

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 30 января текущего года.

При этом полномочия С.Бурылина на посту гендиректора прекращены на основании его заявления в соответствии с пунктом 10.3.11 действующей редакции устава общества по согласию сторон 31 января 2017 года.

Д.Кошкаров назначен гендиректором сроком на один год - с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года включительно.

Как сообщалось, С.Бурылин в июне-2013 сменил на посту гендиректора предприятия Михаила Умнова, который занимал его два с половиной месяца, а до этого был замгендиректора по коксохимическому производству.

С.Бурылин ранее занимал должность начальника отделения очистки коксового газа цеха химического улавливания и производства коксохимической продукции "Евраз кокс Сибирь" – филиала ОАО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат".

По данным предприятия на начало ноября 2016 года, компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 94,956541% акций ЧАО "Евраз Южкокс".

Компания Palmrose B. V. также владеет акциями ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка".

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Включает предприятия в России, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине.