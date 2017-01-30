Крупный украинский автопроизводитель реструктуризировал долги перед иностранными банками

Юридическая фирма Aequo выступила юридическим советником Portigon AG (Дюссельдорф, Германия), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Прага, Чешская Республика) и других кредиторов в процессе реструктуризации многомиллионных кредитных линий, предоставленных одной из крупнейших компаний автомобильной отрасли Украины, сообщается на сайте юркомпании.

В частности, юристы Aequo консультировали кредиторов в связи с возможными процедурами обращения взыскания как в Украине, так и за ее пределами, участвовали в согласовании новых условий погашения задолженности, подготовке документов по реструктуризации, а также контролировали выполнение предварительных условий для реструктуризации.

Согласно сообщению, после завершения транзакции команда банковского и финансового права Aequo выдала юридическое заключение в пользу кредиторов.

"Это была комплексная и сложная реструктуризация, которая потребовала длительных переговоров, и в которой было задействовано много участников", - цитирует компания партнера, руководителя практики банковского и финансового права Aequo Юлию Кирпу.

Юридическим советником по всем вопросам английского, германского и чешского права, связанным с реструктуризацией, выступила юридическая фирма Allen&Overy.

Aequo не разглашает название компании автомобильной отрасли, которой были предоставлены кредитные линии.

В то же время, по данным агентства, этой компанией является официальный производитель автомобилей марки Skoda в Украине компания "Еврокар". Как сообщалось, в 2009 году немецкий банк WestLB AG (в настоящее время - Portigon AG) организовал и предоставил "Еврокару" кредит в размере EUR52,4 млн ($74,5 млн) сроком на 12 лет для реализации очередного этапа проекта по промышленному производству в Украине автомобилей марок Volkswagen Group.

Средства привлекались для закупки оборудования создаваемых на базе ЧАО "Еврокар" покрасочного и сварочного производств в рамках реализации долгосрочной инвестпрограммы по переходу к полномасштабной промышленной сборке автомобилей (с учетом активного роста продаж автомобилей в Украине).

В 2009 году покрасочный и сварочный комплексы были построены, и концу 2010 года компания планировала начать полномасштабное производство автомобилей, создав мощности по выпуску 100 тыс. авто в год. Однако украинский авторынок на фоне кризиса в 2009 году сократился почти в 4 раза по сравнению с 2008 годом, до 162 тыс. ед., а завод "Еврокар" снизил производство в 10 раз, до 3,564 тыс. автомобилей, в дальнейшем заморозив запуск полномасштабного производства.

В минувшем году завод "Еврокар" выпустил 3,937 тыс. авто – на 94% больше, чем годом ранее, с учетом успешных продаж автомобилей Skoda. Всего в Украине в прошлом году продано 64,48 тыс. легковых авто, в том числе 4,116 тыс. автомобилей Skoda.

"Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг".