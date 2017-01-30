ЛЭО просит Кабмин отменить обязательство поставлять электроэнергию на неконтролируемые территории

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) просит Кабинет министров Украины отменить возложенное на компанию обязательство поставлять электроэнергию на неконтролируемые территории (НКТ) Луганской области.

"Помочь "ЛЭО" могло бы смягчение санкций со стороны НКРЭКУ, что позволило бы оставить на счетах компании минимум средств для осуществления хозяйственной деятельности, а также пересмотр правительством постановления №263 от 7 мая 2015 года, согласно которому ЛЭО обязано осуществлять поставки электроэнергии потребителям на территории, неконтролируемой правительством. Ведь еще с июля 2016 года компания утратила возможность осуществлять хозяйственную деятельность на НКТ в связи с вооруженным захватом своих активов", - говорится в сообщении облэнерго.

В пресс-службе отмечают, что с 25 января НКРЭКУ повысила для ЛЭО сумму обязательных дополнительных ежесуточных удержаний в размере более 12 млн грн. Такое решение вынуждает компанию установить трехдневную рабочую неделю для сотрудников предприятия. Приказ об изменении существенных условий труда подготовлен, сотрудники получили предупреждения.

ЛЭО в своем письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана отмечает, что коллапс финансовой деятельности компании особенно опасен тем, что в зимний период в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ЛЭО не сможет устранить повреждения оборудования или электросетей, а города и районы Луганской области рискуют остаться обесточенными на неопределенный срок.

"Энергетики прилагают максимальные усилия для обеспечения энергетической стабильности Луганской области, но финансовые трудности, санкции со стороны НКРЭКУ не способствуют уверенности в завтрашнем дне. Это тем хуже, что все проблемы Луганщины сразу же становятся орудием в руках врагов Украины, пристально следящих за нашим регионом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обращают внимание, что у компании отсутствуют средства на приобретения ГСМ, материалы для проведения ремонтов и реагирования на аварийные ситуации. Плачевное финансовое состояние также может повлечь за собой задержку выплаты зарплаты работникам предприятия и отток высококвалифицированных кадров, многие из которых являются переселенцами.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 долг ЛЭО перед "Энергорынком" составляет около 4,7 млрд грн. Потребители задолжали компании около 5,4 млрд грн, из них более 80% – долг НКТ. В декабре-2016 безоплатный переток электроэнергии на НКТ обошелся ЛЭО в 274,6 млн грн, в январе-2017 он также составит около 270 млн грн.

"Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.