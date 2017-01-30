Экономика

17:16 30.01.2017

Белоруссия временно запретила свинину с Донбасса из-за АЧС

Белоруссия вводит временные ограничения на поставку свинины из Донецкой области Украины, это решение принято в связи с регистрацией там заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Донецкой области Украины зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней", - говорится в указании департамента, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник.

В частности, с 31 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Кроме того, ограничения введены в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы. Также ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней, уточнили в департаменте.

Ограничения распространяются и на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, готовых кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из сырья, происходящего из Донецкой области Украины, и не прошедших термическую обработку.

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