Экономика

16:15 30.01.2017

"Укрпочта" намерена погасить долги перед газетами до апреля

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" перечислит местным национальным изданиям долги по подписке до апреля 2017 года.

Об этом в комментарии агентству сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский.

"До апреля планируем закрыть все вопросы", - отметил он в понедельник, добавив, что в настоящее время предприятие активно работает над исправлением ситуации.

"Эта ситуация не нова и повторяется каждый год. Надеюсь, что с новой подписной компанией она уже не повторится", - отметил он.

Как сообщалось, согласно данным Национального союза журналистов Украины, по состоянию на 16 января 2017 года "Укрпочта" не перечислила местным национальным изданиям за принятую подписку более 300 млн грн.

УГППС "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

ВАЖНОЕ

Омелян подал в правительство представление на увольнение первого замминистра инфраструктуры Кравцова

Местные бюджеты в 2016г привлекли внешние займы более чем на EUR84,6 млн

Держатели евробондов ПриватБанка вслед за Cargill требуют возмещения их инвестиций

Акционеры СевГОКа направили на выплату дивидендов за 2014-й и предыдущие годы 11,5 млрд грн

Запасы угля на ТЭС Украины за неделю почти не изменились

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Меркель обсудят энергетическое сотрудничество между Украиной и Германией

ЧАО "Фоззи Групп" в 2016г увеличило чистую прибыль в 3,4 раза

КГГА рассматривает вопрос продления договора с "Киевэнерго" по управлению теплосетями до конца следующего отопительного сезона

"Укрзализныця" в январе нарастила перевозки грузов на 26%, пассажиров – на 1%

АМПУ отрицает неправомерное отключение электроэнергии в Черноморском порту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда квартир в Виннице
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА