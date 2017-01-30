"Укрпочта" намерена погасить долги перед газетами до апреля

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" перечислит местным национальным изданиям долги по подписке до апреля 2017 года.

Об этом в комментарии агентству сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский.

"До апреля планируем закрыть все вопросы", - отметил он в понедельник, добавив, что в настоящее время предприятие активно работает над исправлением ситуации.

"Эта ситуация не нова и повторяется каждый год. Надеюсь, что с новой подписной компанией она уже не повторится", - отметил он.

Как сообщалось, согласно данным Национального союза журналистов Украины, по состоянию на 16 января 2017 года "Укрпочта" не перечислила местным национальным изданиям за принятую подписку более 300 млн грн.

УГППС "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.