Держатели евробондов ПриватБанка вслед за Cargill требуют возмещения их инвестиций

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка (Днепр), следуя примеру американской компании Cargill (США), требуют возместить им инвестиции в ценные бумаги банка.

Соответствующее письмо, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", направлено советником комитета держателей ценных бумаг – юрфиромой Dechert LLP (Великобритания) - главе правления ПриватБанка Александру Шлапаку, Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константину Ворушилину 27 января 2017 года.

Юрфирма обращает внимание на неравноправное отношение банка к обязательствам перед держателями евробондов и обязательствам перед Cargill, которые также были конвертированы в акционерный капитал финучреждения во время его национализации.

"Мы предполагаем, что банк и соответствующие власти Украины признали, что обязательств перед Cargill, которые конвертированы в акционерный капитал ПриватБанка, не имели законной силы, и по этой причине были возмещены. В то же время, в законодательстве отсутствуют основания трактовать по-разному обязательства перед Cargill и перед держателями евробондов", - отмечено в письме.

Юрфирма, таким образом, считает, что банк и власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями евробондов в соответствии с условиями обращения ценных бумаг.

Нарушение этих обязательств дает основание держателям евробондов требовать возмещения инвестиций в судебном порядке, в том числе у Украины, подчеркивает Dechert.

Юрфирма также напоминает, что держатели еврооблигаций 20 декабря 2016 года и 10 января 2017 года обращались в банк за разъяснениями относительно принудительной капитализации долга по ценным бумагам. В то же время ответ на свои обращения они не получили.

Dechert кроме того отмечает, что ни она, ни ее клиенты не являются связанными с банком лицами.

В свою очередь в пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что операцию по капитализации обязательств банка проводили ФГВФЛ и НБУ, и они подтвердили, что готовы отстаивать свою позицию.

"Банк не имеет компетенции комментировать этот вопрос, поскольку мы получили от ФГВФЛ баланс, в котором нет этих обязательств. Соответственно любые прямые претензии к банку являются неправомерными", - разъяснили в пресс-службе.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем ФГВФЛ, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечается, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

В свою очередь ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

Помимо еврооблигаций, в капитал ПриватБанка были переведены (фактически обнулены) и другие его обязательства, в том числе перед Cargill. Всего сумма капитализированных обязательств составила около 29,4 млрд грн.

26 января 2017 года ПриватБанк сообщил о полном восстановлении счетов американской корпорации Cargill.